29 августа, 22:00Происшествия
"Безопасный город": суд арестовал подозреваемого в убийстве жены и ребенка в Москве
Лефортовский суд Москвы арестовал Александра Липатова, подозреваемого в убийстве жены и малолетнего ребенка. По версии следователей, мужчина выбросил их из окна на 16-м этаже. Находиться под стражей Липатов будет до 25 октября.
Во время обыска в квартире Липатовых нашли медикаменты и бессвязные записки. По словам соседей, семья жила без скандалов, сами супруги занимали высокие должности в крупных компаниях.
Подробнее – в программе "Безопасный город".