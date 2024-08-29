"Безопасный город": суд арестовал подозреваемого в убийстве жены и ребенка в Москве

Лефортовский суд Москвы арестовал Александра Липатова, подозреваемого в убийстве жены и малолетнего ребенка. По версии следователей, мужчина выбросил их из окна на 16-м этаже. Находиться под стражей Липатов будет до 25 октября.

Во время обыска в квартире Липатовых нашли медикаменты и бессвязные записки. По словам соседей, семья жила без скандалов, сами супруги занимали высокие должности в крупных компаниях.

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