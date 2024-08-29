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29 августа, 22:00

Происшествия

"Безопасный город": правоохранители задержали мужчину за продажу шпионских устройств

"Безопасный город": правоохранители задержали мужчину за продажу шпионских устройств

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Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали продавца авторучек, часов, дымовых датчиков и других бытовых предметов, которые умеют записывать звук и видео. Оперативники вычислили, что тысячи электронных устройств заказал предприниматель Алексей Довыденко.

В ходе обысков изъято более трех тысяч различных устройств. Они направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД РФ, сказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Эксперты ФСБ отмечают, что нелегальные предприниматели стали чаще ввозить такую продукцию в Россию. И полагают, что покупатели уже использовали шпионскую технику, в том числе для получения коммерческих секретов, персональных данных и даже для подготовки преступлений

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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