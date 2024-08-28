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28 августа, 21:45

Происшествия

"Безопасный город": подросток надышался газом по примеру блогера Mellstroy и умер

"Безопасный город": подросток надышался газом по примеру блогера Mellstroy и умер

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15-летний подросток увидел в интернете интервью блогера Mellstroy о шарах с азотом и сам решил надышаться смесью газов для зажигалок, пишут СМИ. В состоянии клинической смерти его увезли в больницу, но откачать не смогли. Депутаты и общественники уже потребовали провести проверку в отношении стримера.

Как рассказали соседи, школьник рос в благополучной семье, не хулиганил и не был замечен за увлечением токсикоманией. Сейчас в обстоятельствах смерти подростка разбирается Кузьминская межрайонная прокуратура.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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