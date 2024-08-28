Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 августа, 21:45

Общество

"Безопасный город": около 100 человек нашли спасатели в подмосковных лесах за август

"Безопасный город": около 100 человек нашли спасатели в подмосковных лесах за август

Случаи заражения лихорадкой Западного Нила зарегистрированы в 22 регионах РФ

Новости часа: на Москву приходится одна пятая российских компаний-экспортеров

Скрипач Петр Лундстрем посетил единый пункт отбора на службу в Москве

Эксперт объяснила, от чего зависит ценовая политика продавцов цветов

"Интервью": Наталия Мандрова – о планах "Движения Первых" на новый учебный год

Сферу организации квестов будут регулировать на законодательном уровне

Средняя стоимость букета в Москве составила 1,8 тыс рублей в 2024 году

Цены на букеты в России за три года выросли на 40%

"Атмосфера": ясная погода ожидается в Москве 29 августа

Около 100 человек нашли спасатели в подмосковных буреломах и лесах за август. Так, одна из жительниц Московской области отправилась в лесной массив за грибами и не вернулась домой. На связь она не выходила, поэтому ее муж вызвал спасателей.

Специалисты "Мособлпожспаса" искали женщину пару часов. За целый день она прошла более пяти километров. Из лесной чащи спасатели выбрались с потерявшейся женщиной практически за час.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

Читайте также
Программа: Безопасный город
обществовидеоАлександр Астахов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика