"Безопасный город": около 100 человек нашли спасатели в подмосковных лесах за август

Около 100 человек нашли спасатели в подмосковных буреломах и лесах за август. Так, одна из жительниц Московской области отправилась в лесной массив за грибами и не вернулась домой. На связь она не выходила, поэтому ее муж вызвал спасателей.

Специалисты "Мособлпожспаса" искали женщину пару часов. За целый день она прошла более пяти километров. Из лесной чащи спасатели выбрались с потерявшейся женщиной практически за час.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

