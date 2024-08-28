"Безопасный город": обновленный закон об установке камер вступит в силу 1 сентября

Обновленный закон, который определяет требования к установке и использованию дорожных камер, вступит в силу 1 сентября.

Раньше водители жаловались, что власти используют технологию якобы не для контроля за безопасностью движения, а для сбора штрафов. Согласно новым правилам, будет список мест, где можно устанавливать приборы. Однако для Москвы перечень будет шире.

Как рассказала руководитель пресс-службы ЦОДД Динара Ибрагимова, в частности, комплексы планируется устанавливать у социальных и образовательных учреждений, расширено применение комплексов в местах, где произошли ДТП.

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