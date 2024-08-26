"Безопасный город": бывший замминистра энергетики РФ задержан в Москве

Бывший заместитель министра энергетики РФ Петр Бобылев задержан в Москве за нападение на курьера интернет-магазина одежды, пишут СМИ.

Утверждается, что, когда курьер ехал по двору, чиновник остановил машину и бросил полупустую бутылку шампанского в стекло со стороны водительского сиденья. Осколки стекла посекли пострадавшему ухо, врачи зашивали рваную рану в больнице.

Предварительно, главе департамента развития угольной промышленности и его спутнице не понравилось, что водитель ехал с выключенными фарами и якобы чуть не сбил пешеходов. В ситуации сейчас разбираются полицейские.

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