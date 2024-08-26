"Безопасный город": шесть грузовиков столкнулись на МКАД

Шесть грузовиков столкнулись на 14-м километре МКАД. Момент аварии попал в объективы камер наблюдения. На кадрах видно, как белый грузовик на высокой скорости едет по дороге. Затем он врезается в машины спереди.

После того как с водителями на месте ЧП поговорили полицейские, фуры эвакуировали, а предполагаемого виновника ДТП забрали в отдел полиции. Правоохранители выяснят все обстоятельства аварии.

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