26 августа, 21:30Происшествия
"Безопасный город": шесть грузовиков столкнулись на МКАД
Шесть грузовиков столкнулись на 14-м километре МКАД. Момент аварии попал в объективы камер наблюдения. На кадрах видно, как белый грузовик на высокой скорости едет по дороге. Затем он врезается в машины спереди.
После того как с водителями на месте ЧП поговорили полицейские, фуры эвакуировали, а предполагаемого виновника ДТП забрали в отдел полиции. Правоохранители выяснят все обстоятельства аварии.
Подробнее – в программе "Безопасный город".