"Безопасный город": преподавателя РУДН подозревают в организации фиктивных браков

Преподавателя столичного университета дружбы народов, гражданина Нигерии Экпободо Оввигхо Раймонда подозревают в организации для иностранцев настоящего брачного агентства. Предварительно правоохранителям удалось установить, что миграционными услугами воспользовались не меньше одиннадцати иностранцев.

Сколько стоили услуги "свата" из Нигерии и чем закончилась эта брачная афера – в программе "Безопасный город".