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23 августа, 21:30

Происшествия

"Безопасный город": преподавателя РУДН подозревают в организации фиктивных браков

"Безопасный город": преподавателя РУДН подозревают в организации фиктивных браков

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Преподавателя столичного университета дружбы народов, гражданина Нигерии Экпободо Оввигхо Раймонда подозревают в организации для иностранцев настоящего брачного агентства. Предварительно правоохранителям удалось установить, что миграционными услугами воспользовались не меньше одиннадцати иностранцев.

Сколько стоили услуги "свата" из Нигерии и чем закончилась эта брачная афера – в программе "Безопасный город".

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