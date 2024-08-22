"Безопасный город": суд арестовал администратора тира, где погиб мужчина

Суд арестовал администратора тира, в котором подросток случайно застрелил своего отчима. Как установили следователи, несовершеннолетний был допущен к стрельбе без заключения обязательного договора.

Было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и повлекшим по неосторожности смерть. Подробнее – в программе "Безопасный город".