Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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Новости

22 августа, 21:35

Происшествия

"Безопасный город": суд арестовал администратора тира, где погиб мужчина

"Безопасный город": суд арестовал администратора тира, где погиб мужчина

Администратора стрелкового клуба в Реутове, где погиб мужчина, арестовали

Московский суд избрал меру пресечения для устроившего смертельное ДТП подростка

Певица Лариса Долина подала в суд на покупательницу ее квартиры

"Безопасный город": суд арестовал главу управления цифровой трансформации ФСИН

"Безопасный город": суд арестовал бизнес-коуча Сидоропуло по делу о мошенничестве

Басманный суд продлил срок ареста последней четверке фигурантов дела о теракте в "Крокусе"

Журналистка Оксана Гончарова получила семь лет колонии за убийство гражданского мужа

"Безопасный город": суд продлил арест четверым фигурантам по делу о нападении на "Крокус"

Басманный суд Москвы продлил арест еще четверым фигурантам дела о нападении на "Крокус"

Суд арестовал администратора тира, в котором подросток случайно застрелил своего отчима. Как установили следователи, несовершеннолетний был допущен к стрельбе без заключения обязательного договора.

Было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и повлекшим по неосторожности смерть. Подробнее – в программе "Безопасный город".

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Программа: Безопасный город
судыпроисшествиявидеоВлада Егорова
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