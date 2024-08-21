Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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Новости

21 августа, 21:45

Происшествия

"Безопасный город": суд арестовал главу управления цифровой трансформации ФСИН

"Безопасный город": суд арестовал главу управления цифровой трансформации ФСИН

"Безопасный город": суд арестовал бизнес-коуча Сидоропуло по делу о мошенничестве

Басманный суд продлил срок ареста последней четверке фигурантов дела о теракте в "Крокусе"

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Замоскворецкий суд Москвы арестовал начальника управления цифровой трансформации ФСИН Алексея Тимченко, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

Во время обыска в его доме обнаружили немало ценных вещей: ключи от трех автомобилей премиум класса, крупную сумму денег в рублях, коллекционные монеты, украшения с драгоценными камнями и многое другое. По некоторым данным, мужчина получил взятку несколькими телефонами от представителей коммерческой компании.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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