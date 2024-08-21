21 августа, 21:45Происшествия
"Безопасный город": укравший портмоне со столика кафе самокатчик задержан в Москве
В Москве полиция задержала 20-летнего мужчину, подозреваемого в хищении портмоне с деньгами и документами со столика кафе.
Злоумышленник подъехал на электросамокате к уличному кафе и похитил со столика оставленный без присмотра портмоне, в котором находились деньги в размере 30 тысяч рублей и документы, после чего скрылся. Похищенные средства мужчина потратил, а документы выбросил.
Подробнее – в программе "Безопасный город".