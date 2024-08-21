Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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Новости

21 августа, 21:45

Происшествия

"Безопасный город": укравший портмоне со столика кафе самокатчик задержан в Москве

"Безопасный город": укравший портмоне со столика кафе самокатчик задержан в Москве

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В Москве полиция задержала 20-летнего мужчину, подозреваемого в хищении портмоне с деньгами и документами со столика кафе.

Злоумышленник подъехал на электросамокате к уличному кафе и похитил со столика оставленный без присмотра портмоне, в котором находились деньги в размере 30 тысяч рублей и документы, после чего скрылся. Похищенные средства мужчина потратил, а документы выбросил.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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происшествиявидеоВлада Егорова
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