"Безопасный город": укравший портмоне со столика кафе самокатчик задержан в Москве

В Москве полиция задержала 20-летнего мужчину, подозреваемого в хищении портмоне с деньгами и документами со столика кафе.

Злоумышленник подъехал на электросамокате к уличному кафе и похитил со столика оставленный без присмотра портмоне, в котором находились деньги в размере 30 тысяч рублей и документы, после чего скрылся. Похищенные средства мужчина потратил, а документы выбросил.

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