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Новости

21 августа, 21:45

Происшествия

"Безопасный город": суд арестовал бизнес-коуча Сидоропуло по делу о мошенничестве

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Суд в Москве арестовал бизнес-коуча Андрея Сидоропуло, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, подозреваемый, действуя в составе организованной группы, предложил услугу обучающих курсов в соцсетях.

Получив денежные средства, члены преступной группы распорядились ими по своему усмотрению, взятые обязательства перед приобретателями курсов не исполнили. Клиенты платили за образовательные программы, гарантирующие высокий доход, денежные средства в размере от 50 до 400 тысяч рублей.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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