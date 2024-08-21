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21 августа, 21:45

Происшествия

"Безопасный город": пасынок случайно застрелил отчима в подмосковном тире

"Безопасный город": пасынок случайно застрелил отчима в подмосковном тире

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В подмосковном Реутове пасынок по неосторожности застрелил своего отчима во время похода в тир.

Мужчина и его приемный сын решили потренироваться в стрельбе по мишеням. Сначала все шло нормально. Однако в моменте, когда отец решил сфотографировать подростка, пока тот целится в мишени, парень не заметил и выстрелил в отчима. Мужчина скончался на месте.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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