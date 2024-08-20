"Безопасный город": подпольные банкиры задержаны в Москве

В Москве полицейские задержали подпольных банкиров. По данным следствия, они обналичивали денежные средства, выделяемые в рамках госконтрактов на работы с высокими технологиями.

В офисе уже прошли обыски, всю необходимую документацию изъяли. Организатору предъявлено обвинение в проведении незаконной банковской деятельности и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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