20 августа, 21:30Происшествия
"Безопасный город": подпольные банкиры задержаны в Москве
В Москве полицейские задержали подпольных банкиров. По данным следствия, они обналичивали денежные средства, выделяемые в рамках госконтрактов на работы с высокими технологиями.
В офисе уже прошли обыски, всю необходимую документацию изъяли. Организатору предъявлено обвинение в проведении незаконной банковской деятельности и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Подробнее – в программе "Безопасный город".