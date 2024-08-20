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20 августа, 21:30

Общество

"Безопасный город": с начала года инспекторы предотвратили в Москве сброс 800 куб м мусора

"Безопасный город": с начала года инспекторы предотвратили в Москве сброс 800 куб м мусора

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Кирпичи, железные балки и горы другого строительного мусора – все это порой нередко можно встретить в кузове большегрузов. Куда его везут и есть ли разрешение на перевозку?

Некоторые перевозчики не знают, что каждая поездка со строительными отходами должна быть зарегистрирована. С начала года инспекторы департамента природопользования предотвратили в Москве сброс более 800 кубометров мусора.

Что будет, если игнорировать требование – в программе "Безопасный город".

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