"Безопасный город": с начала года инспекторы предотвратили в Москве сброс 800 куб м мусора

Кирпичи, железные балки и горы другого строительного мусора – все это порой нередко можно встретить в кузове большегрузов. Куда его везут и есть ли разрешение на перевозку?

Некоторые перевозчики не знают, что каждая поездка со строительными отходами должна быть зарегистрирована. С начала года инспекторы департамента природопользования предотвратили в Москве сброс более 800 кубометров мусора.

Что будет, если игнорировать требование – в программе "Безопасный город".