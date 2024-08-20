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20 августа, 21:30

Происшествия

"Безопасный город": полицейские Москвы задержали исполнителя расправы над пенсионером

"Безопасный город": полицейские Москвы задержали исполнителя расправы над пенсионером

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Полицейские Москвы задержали вероятного исполнителя жестокой расправы над пенсионером. Следователи установили, что Назарли Султонов ворвался с топором в дом бывшего работника Внуковского авиаремонтного завода, полковника авиации в отставке Виктора Селезнева. Мужчина получил смертельные травмы, а его супруга выжила.

В результате налета злоумышленник завладел банковской картой Селезнева. Благодаря ей подозреваемого в убийстве удалось поймать. В ближайшее время Султонову изберут меру пресечения.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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