15 августа, 21:45Происшествия
"Безопасный город": глава СК взял на контроль нападение на журналиста "Москвы 24"
Ситуацию с нападением на корреспондента редакции "Москва 24" взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Во вторник, 13 августа, в эфире программы "Безопасный город" вышел репортаж о нелегальных продавцах овощей, которые торгуют возле станций метро Москвы. Во время его съемок и произошел данный инцидент.
Следователи могут возбудить уголовное дело по статье о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста. Подробнее – в программе "Безопасный город".