Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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15 августа, 21:45

Происшествия

"Безопасный город": глава СК взял на контроль нападение на журналиста "Москвы 24"

"Безопасный город": глава СК взял на контроль нападение на журналиста "Москвы 24"

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Ситуацию с нападением на корреспондента редакции "Москва 24" взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Во вторник, 13 августа, в эфире программы "Безопасный город" вышел репортаж о нелегальных продавцах овощей, которые торгуют возле станций метро Москвы. Во время его съемок и произошел данный инцидент.

Следователи могут возбудить уголовное дело по статье о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста. Подробнее – в программе "Безопасный город".

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