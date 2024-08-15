"Безопасный город": глава СК взял на контроль нападение на журналиста "Москвы 24"

Ситуацию с нападением на корреспондента редакции "Москва 24" взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Во вторник, 13 августа, в эфире программы "Безопасный город" вышел репортаж о нелегальных продавцах овощей, которые торгуют возле станций метро Москвы. Во время его съемок и произошел данный инцидент.

Следователи могут возбудить уголовное дело по статье о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста. Подробнее – в программе "Безопасный город".

