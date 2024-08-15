"Безопасный город": вертолеты сбросили 165 тонн воды на площадь пожара в Люберцах

Вертолеты Московского авиационного центра сбросили 165 тонн воды на площадь пожара в Люберцах. Возгорание началось утром 15 августа на территории бывшего завода имени Ухтомского.



По предварительной информации, огонь возник в помещении, которое арендует фирма по производству выставочных декораций. Локализовать, а потом и потушить пожар удалось только после того, как специалисты привлекли два вертолета Ка-32.

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