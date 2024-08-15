Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 августа, 21:45

Происшествия

"Безопасный город": вертолеты сбросили 165 тонн воды на площадь пожара в Люберцах

"Безопасный город": вертолеты сбросили 165 тонн воды на площадь пожара в Люберцах

Пять автомобилей столкнулось на МКАД в районе Коммунарского шоссе

Новости регионов: самолет Ту-22М3 упал в Иркутской области

Арестованная по делу о квартире Долиной заявила, что ее использовали

Площадь возгорания на территории бывшего завода в Люберцах составила 2,7 тыс "квадратов"

Спасателям потребовалось 150 тонн воды для локализации пожара в Люберцах

Прокуратура взяла на контроль установление причин пожара на предприятии в Люберцах

Два вертолета привлекли к тушению пожара в Люберцах

Спасатели тушат пожар в производственном здании в Люберцах

Площадь пожара в производственном здании в Люберцах увеличилась до 1,8 тыс "квадратов"

Вертолеты Московского авиационного центра сбросили 165 тонн воды на площадь пожара в Люберцах. Возгорание началось утром 15 августа на территории бывшего завода имени Ухтомского.

По предварительной информации, огонь возник в помещении, которое арендует фирма по производству выставочных декораций. Локализовать, а потом и потушить пожар удалось только после того, как специалисты привлекли два вертолета Ка-32.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

Читайте также
Программа: Безопасный город
происшествияпожарвидеоАлександр Астахов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика