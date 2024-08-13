"Безопасный город": экстренные службы выезжали на место после 50% звонков в "Систему 112"

Сотрудники экстренных служб выезжали на место происшествия после 50% звонков, поступивших в столичную "Систему 112" в течение полугода. В остальных случаях москвичи обращались за советом, рассказал заммэра города Петр Бирюков.

В общей сложности за шесть месяцев операторы обработали около четырех миллионов обращений. Таким образом, каждый час они принимали почти тысячу звонков.

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