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13 августа, 21:35

Происшествия

"Безопасный город": экстренные службы выезжали на место после 50% звонков в "Систему 112"

"Безопасный город": экстренные службы выезжали на место после 50% звонков в "Систему 112"

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Сотрудники экстренных служб выезжали на место происшествия после 50% звонков, поступивших в столичную "Систему 112" в течение полугода. В остальных случаях москвичи обращались за советом, рассказал заммэра города Петр Бирюков.

В общей сложности за шесть месяцев операторы обработали около четырех миллионов обращений. Таким образом, каждый час они принимали почти тысячу звонков.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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