07 августа, 21:30Транспорт
"Безопасный город": около 10 тыс знаков "Осторожно, дети!" появятся на дорогах Москвы
Около 10 000 знаков "Осторожно, дети!" появятся на столичных дорогах к 1 сентября, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.
Также в этом сезоне обновят разметку возле школ, детских садов, культурно-досуговых центров, библиотек и спортивных комплексов.
Такие меры нужны, чтобы водители были еще внимательнее в зонах нахождения детей и не забывали снижать скорость. Подробнее – в программе "Безопасный город".