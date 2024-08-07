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07 августа, 21:30

Транспорт

"Безопасный город": около 10 тыс знаков "Осторожно, дети!" появятся на дорогах Москвы

"Безопасный город": около 10 тыс знаков "Осторожно, дети!" появятся на дорогах Москвы

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Около 10 000 знаков "Осторожно, дети!" появятся на столичных дорогах к 1 сентября, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Также в этом сезоне обновят разметку возле школ, детских садов, культурно-досуговых центров, библиотек и спортивных комплексов.

Такие меры нужны, чтобы водители были еще внимательнее в зонах нахождения детей и не забывали снижать скорость. Подробнее – в программе "Безопасный город".

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