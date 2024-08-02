"Безопасный город": более 100 светофоров установили в Москве с начала года

В Москве продолжают улучшать дорожную инфраструктуру и создавать удобные, безопасные условия для водителей транспорта и пешеходов. С начала года специалисты установили и модернизировали более 100 светофоров.

Привычные маршруты стали безопаснее. Как сообщили в столичном Дептрансе, светофоры появились там, где много детей, а также где чаще всего фиксируют ДТП.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

