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02 августа, 21:30

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"Безопасный город": более 100 светофоров установили в Москве с начала года

"Безопасный город": более 100 светофоров установили в Москве с начала года

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В Москве продолжают улучшать дорожную инфраструктуру и создавать удобные, безопасные условия для водителей транспорта и пешеходов. С начала года специалисты установили и модернизировали более 100 светофоров.

Привычные маршруты стали безопаснее. Как сообщили в столичном Дептрансе, светофоры появились там, где много детей, а также где чаще всего фиксируют ДТП.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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