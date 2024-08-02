02 августа, 21:30Город
"Безопасный город": более 100 светофоров установили в Москве с начала года
В Москве продолжают улучшать дорожную инфраструктуру и создавать удобные, безопасные условия для водителей транспорта и пешеходов. С начала года специалисты установили и модернизировали более 100 светофоров.
Привычные маршруты стали безопаснее. Как сообщили в столичном Дептрансе, светофоры появились там, где много детей, а также где чаще всего фиксируют ДТП.
Подробнее – в программе "Безопасный город".