"Безопасный город": сотрудники МЧС Москвы рассказали о работе на мотоцикле

Как уместить огнетушители, специальное устройство пожаротушения, гидравлические ножницы и многое другое оборудование на мотоцикле? Своими секретами поделились сотрудники МЧС Москвы.

Мотоциклы МЧС разработаны в двух модификациях: пожарно-спасательной и аварийно-спасательной. У каждого сотрудника есть по два огнетушителя и ранцевое устройство пожаротушения. Подробнее – в программе "Безопасный город".

