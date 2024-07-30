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30 июля, 21:35

Безопасность

"Безопасный город": сотрудники МЧС Москвы рассказали о работе на мотоцикле

"Безопасный город": сотрудники МЧС Москвы рассказали о работе на мотоцикле

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Как уместить огнетушители, специальное устройство пожаротушения, гидравлические ножницы и многое другое оборудование на мотоцикле? Своими секретами поделились сотрудники МЧС Москвы.

Мотоциклы МЧС разработаны в двух модификациях: пожарно-спасательной и аварийно-спасательной. У каждого сотрудника есть по два огнетушителя и ранцевое устройство пожаротушения. Подробнее – в программе "Безопасный город".

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Программа: Безопасный город
безопасностьвидеоАлександр Астахов
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