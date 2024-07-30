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30 июля, 21:35

Транспорт

"Безопасный город": более 90 тысяч штрафов получили пользователи электросамокатов в Москве

"Безопасный город": более 90 тысяч штрафов получили пользователи электросамокатов в Москве

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Более 95 тысяч штрафов получили пользователи электросамокатов в Москве с начала сезона. Еще 113 тысяч аккаунтов было заблокировано, рассказали в Дептрансе.

Сотрудники Госавтоинспекции регулярно проводят рейды, а специалисты ЦОДД следят за дорожной обстановкой онлайн по камерам. Такие комплексы научились фиксировать нарушения в автоматическом режиме.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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Программа: Безопасный город
транспортвидеоАлександр Астахов
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