"Безопасный город": подозреваемый в краже крупной партии парфюма задержан в Москве

Полицейские задержали подозреваемого в краже крупной партии парфюмерной продукции в столичном торговом центре. Находясь на рабочем месте, злоумышленник в течение месяца присваивал вверенный ему товар на общую сумму около 500 тысяч рублей. Похищенным товаром злоумышленник распоряжался по своему усмотрению.

По факту растраты чужого имущества возбуждено уголовное дело. Теперь похитителю грозит до двух лет лишения свободы. Пока он находится под подпиской о невыезде. Подробнее – в программе "Безопасный город".