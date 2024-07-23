"Безопасный город": мошенники продавали людям БАДы под видом лекарств в Москве

В Москве мошенники продавали людям БАДы под видом лекарств. Доход аферистов от этого превысил 100 миллионов рублей. Сотрудники полиции при силовой поддержке спецподразделений Росгвардии провели 34 обыска в офисных и складских помещениях, а также в жилищах фигурантов.

В ходе операции они изъяли образцы реализуемой продукции, базы данных клиентов, записи о совершенных сделках, кассовую технику, печати коммерческих организаций, смартфоны, компьютеры, денежные средства в размере 2,5 миллиона рублей и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Подробнее – в программе "Безопасный город".