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23 июля, 21:35

Безопасность

"Безопасный город": мошенники продавали людям БАДы под видом лекарств в Москве

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В Москве мошенники продавали людям БАДы под видом лекарств. Доход аферистов от этого превысил 100 миллионов рублей. Сотрудники полиции при силовой поддержке спецподразделений Росгвардии провели 34 обыска в офисных и складских помещениях, а также в жилищах фигурантов.

В ходе операции они изъяли образцы реализуемой продукции, базы данных клиентов, записи о совершенных сделках, кассовую технику, печати коммерческих организаций, смартфоны, компьютеры, денежные средства в размере 2,5 миллиона рублей и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Подробнее – в программе "Безопасный город".

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