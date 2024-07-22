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22 июля, 21:45

Происшествия

"Безопасный город": на юго-востоке Москвы арестовали наркодилера

"Безопасный город": на юго-востоке Москвы арестовали наркодилера

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Полицейские арестовали наркодилера, который работал в автосервисе на юго-востоке Москвы. В ходе расследования следователи обнаружили у него более 100 свертков с неизвестным веществом общей массой порядка 4,5 килограмма.

Помимо наркотиков правоохранители изъяли у подозреваемого обрез ружья и патроны к нему. Выяснилось, что гражданин приехал в Россию из-за рубежа на заработки. Подробнее – в программе "Безопасный город".

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