"Безопасный город": на юго-востоке Москвы арестовали наркодилера

Полицейские арестовали наркодилера, который работал в автосервисе на юго-востоке Москвы. В ходе расследования следователи обнаружили у него более 100 свертков с неизвестным веществом общей массой порядка 4,5 килограмма.

Помимо наркотиков правоохранители изъяли у подозреваемого обрез ружья и патроны к нему. Выяснилось, что гражданин приехал в Россию из-за рубежа на заработки. Подробнее – в программе "Безопасный город".