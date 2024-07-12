"Безопасный город": служба пожаротушения Москвы отметила 30-летие

Тридцать лет столичной службы пожаротушения отметили в Москве. По традиции коллеги полили их водой из пожарных рукавов, чтобы смыть всю сажу и копоть, которая накопилась за годы службы.

За последние 30 лет столичная служба пожаротушения ликвидировала огромное количество возгораний, спасла от воспламенений жилые дома и людские жизни. Также она осуществляет координацию действий пожарных частей на месте происшествия. Почему сотрудников службы называют пожарной элитой? Подробнее – в программе "Безопасный город".

