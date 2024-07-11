"Безопасный город": свыше 4,5 тыс автобусов отправили на спецстоянки в Москве за полгода

В Москве прошли масштабные рейды с участием инспекторов ГИБДД и ГКУ "Организатор перевозок" по контролю безопасности пассажирских перевозок.

Отдельное внимание уделяется транспортным средствам, осуществляющим межрегиональные перевозки пассажиров и багажа. Только за последние полгода на спецстоянки переместили свыше 4,5 тысячи пассажирских автобусов. Подробнее – в программе "Безопасный город".

