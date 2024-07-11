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11 июля, 21:35

Транспорт

"Безопасный город": свыше 4,5 тыс автобусов отправили на спецстоянки в Москве за полгода

"Безопасный город": свыше 4,5 тыс автобусов отправили на спецстоянки в Москве за полгода

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В Москве прошли масштабные рейды с участием инспекторов ГИБДД и ГКУ "Организатор перевозок" по контролю безопасности пассажирских перевозок.

Отдельное внимание уделяется транспортным средствам, осуществляющим межрегиональные перевозки пассажиров и багажа. Только за последние полгода на спецстоянки переместили свыше 4,5 тысячи пассажирских автобусов. Подробнее – в программе "Безопасный город".

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Программа: Безопасный город
транспортвидеоВлада Егорова
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