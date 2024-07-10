"Безопасный город": женщина списала 40 тыс рублей с украденного телефона в Подмосковье

О краже денег с банковской карты в полицию заявил 32-летний житель Жуковского. Он познакомился с женщиной, с которой вместе выпивал. На утро мужчина проснулся на лавочке во дворе улицы Солнечной без денег и телефона.

В региональном главке МВД сообщили, что к чехлу телефона мужчины был прикреплен банковский стикер с функцией бесконтактной оплаты. Женщина воспользовались этим и со счета мужчины потратила 40 тысяч рублей. Злоумышленницу задержали. Подробнее – в программе "Безопасный город".

