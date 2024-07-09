"Безопасный город": в Москве будут судить сбытчика поддельных стодолларовых купюр

В Москве перед судом предстанет 25-летний мужчина, которого обвиняют в сбыте поддельных иностранных банкнот. "Предприниматель" через интернет выставил объявление о продаже фальшивых купюр за российские рубли по цене ниже рыночной.

На предложение откликнулись два человека: один купил 50 американских банкнот и заплатил за них 451 тысячу рублей, а другой отдал злоумышленнику свыше 1,5 миллиона рублей. Фигуранта установили и задержали.

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