"Безопасный город": житель Домодедова украл из магазина 10 упаковок сливочного масла

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали в Домодедове мужчину, пытавшегося украсть из магазина партию сливочного масла.

В одном из отделов недобросовестный покупатель положил в продуктовую тележку 10 упаковок сливочного масла. Затем он спрятался за коробки с товарами и переложил масло к себе в рюкзак. После этого мужчина попытался покинуть магазин, однако его остановили охранники. Подробнее – в программе "Безопасный город".

