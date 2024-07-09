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09 июля, 21:45

Происшествия

"Безопасный город": житель Домодедова украл из магазина 10 упаковок сливочного масла

"Безопасный город": житель Домодедова украл из магазина 10 упаковок сливочного масла

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Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали в Домодедове мужчину, пытавшегося украсть из магазина партию сливочного масла.

В одном из отделов недобросовестный покупатель положил в продуктовую тележку 10 упаковок сливочного масла. Затем он спрятался за коробки с товарами и переложил масло к себе в рюкзак. После этого мужчина попытался покинуть магазин, однако его остановили охранники. Подробнее – в программе "Безопасный город".

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