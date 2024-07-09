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09 июля, 21:45

Безопасность

"Безопасный город": спасатели патрулируют водные акватории Подмосковья из-за жары

"Безопасный город": спасатели патрулируют водные акватории Подмосковья из-за жары

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Спасатели ежедневно патрулируют водные акватории Подмосковья из-за установившейся жары для оперативного предотвращения возможных происшествий.

Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона исследуют береговую линию, проводят профилактические беседы с отдыхающими. Однако на Люберецком карьере некоторые продолжают купаться, несмотря на выявленную там кишечную палочку. Подробнее – в программе "Безопасный город".

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Программа: Безопасный город
безопасностьвидеоВлада Егорова
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