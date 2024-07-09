"Безопасный город": спасатели патрулируют водные акватории Подмосковья из-за жары

Спасатели ежедневно патрулируют водные акватории Подмосковья из-за установившейся жары для оперативного предотвращения возможных происшествий.

Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона исследуют береговую линию, проводят профилактические беседы с отдыхающими. Однако на Люберецком карьере некоторые продолжают купаться, несмотря на выявленную там кишечную палочку. Подробнее – в программе "Безопасный город".

