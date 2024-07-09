"Безопасный город": около 100 спасателей патрулируют водоемы Москвы

Около 100 спасателей непрерывно патрулируют водные акватории Москвы из-за жары. По прогнозу синоптиков, температура воздуха может достигать 30 градусов. В связи с этим в разы увеличивается число отдыхающих у воды.

Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона взяли под особый контроль все зоны отдыха и внутренние водоемы для оперативного предотвращения возможных происшествий. В настоящее время в Москве работают 25 поисково-спасательных и одна пожарно-спасательная станции. Подробнее – в программе "Безопасный город".

