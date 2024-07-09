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09 июля, 21:45

Безопасность

"Безопасный город": около 100 спасателей патрулируют водоемы Москвы

"Безопасный город": около 100 спасателей патрулируют водоемы Москвы

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Около 100 спасателей непрерывно патрулируют водные акватории Москвы из-за жары. По прогнозу синоптиков, температура воздуха может достигать 30 градусов. В связи с этим в разы увеличивается число отдыхающих у воды.

Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона взяли под особый контроль все зоны отдыха и внутренние водоемы для оперативного предотвращения возможных происшествий. В настоящее время в Москве работают 25 поисково-спасательных и одна пожарно-спасательная станции. Подробнее – в программе "Безопасный город".

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Программа: Безопасный город
безопасностьвидеоВлада Егорова
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