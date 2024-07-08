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08 июля, 21:35

Происшествия

"Безопасный город": суд арестовал фигурантов дела о нападении на сотрудницу "Матч ТВ"

"Безопасный город": суд арестовал фигурантов дела о нападении на сотрудницу "Матч ТВ"

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Останкинский районный суд Москвы рассмотрел вопрос об избрании меры пресечения по делу о нападении на сотрудницу "Матч ТВ". Всех троих арестовали на два месяца.

Первого подозреваемого задержали сотрудники вневедомственной охраны во время патрулирования Останкинского района, где и случилось происшествие. Двое других были пойманы бойцами ОМОН и полицией.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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