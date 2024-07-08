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Новости

08 июля, 21:35

Происшествия

"Безопасный город": таможенники нашли в игровой приставке наркотики на 2 млн рублей

"Безопасный город": таможенники нашли в игровой приставке наркотики на 2 млн рублей

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В посылке из Таиланда в Орел нашли приставку Xbox с 441 граммом наркотиков внутри. Оперативники нашли посредника, который получил посылку. После задержали и организатора.

Россиянин признался, что купил наркотики у знакомых из Таиланда, чтобы потом продавать их на территории России. На мужчину завели уголовное дело, ему грозит от десяти до 20 лет лишения свободы.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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