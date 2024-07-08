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Новости

08 июля, 21:35

Происшествия

"Безопасный город": полиция задержала авторов курса для криптоинвесторов в Москве

"Безопасный город": полиция задержала авторов курса для криптоинвесторов в Москве

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Полиция в Москве задержала авторов курса о получении сверхприбыли. С начала 2022 года мошенники вели в Сети рекламу "авторского" курса, который направлен на обучение криптоинвесторов. По его завершению участникам обещали выйти на сверхприбыль.

Однако авторы на самом деле не обладали необходимыми знаниями по этой теме. От их действий пострадали десятки человек по всей стране. Подробнее – в программе "Безопасный город".

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