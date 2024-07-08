"Безопасный город": мужчина украл женскую сумку из кафе в Москве

В центре Москвы мужчина заметил оставленную на летней веранде женскую сумку. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, злоумышленник присел за столик, выпил напиток, находящийся там, а затем взял сумку и скрылся с места преступления.

В сумке был кошелек с деньгами, беспроводные наушники, банковские карты, документы, два золотых кольца. Ущерб оценили в более 900 тысяч рублей. Подробнее – в программе "Безопасный город".

