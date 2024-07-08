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08 июля, 21:35

Происшествия

"Безопасный город": мужчина украл женскую сумку из кафе в Москве

"Безопасный город": мужчина украл женскую сумку из кафе в Москве

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В центре Москвы мужчина заметил оставленную на летней веранде женскую сумку. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, злоумышленник присел за столик, выпил напиток, находящийся там, а затем взял сумку и скрылся с места преступления.

В сумке был кошелек с деньгами, беспроводные наушники, банковские карты, документы, два золотых кольца. Ущерб оценили в более 900 тысяч рублей. Подробнее – в программе "Безопасный город".

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