04 июля, 21:45Город
"Безопасный город": москвичам рассказали о работе маломобильных контролеров
В Московском паркинге маломобильные сотрудники на инвалидных колясках следят за инфраструктурой и за тем, чтобы граждане могли без труда передвигаться по городу. Для таких работников есть модифицированные инвалидные коляски с аккумулятором и рулем. Принцип управления похож на электровелосипед.
Маломобильные контролеры впервые начали работу в 2018 году. Работают они с весны до осени, пока нет снега.
Подробнее – в программе "Безопасный город".