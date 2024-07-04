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04 июля, 21:45

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"Безопасный город": москвичам рассказали о работе маломобильных контролеров

"Безопасный город": москвичам рассказали о работе маломобильных контролеров

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В Московском паркинге маломобильные сотрудники на инвалидных колясках следят за инфраструктурой и за тем, чтобы граждане могли без труда передвигаться по городу. Для таких работников есть модифицированные инвалидные коляски с аккумулятором и рулем. Принцип управления похож на электровелосипед.

Маломобильные контролеры впервые начали работу в 2018 году. Работают они с весны до осени, пока нет снега.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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