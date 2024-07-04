"Безопасный город": юрист напомнила об ответственности за кражу городских цветов

Юрист Анастасия Кондрахина рассказала, что за кражу городских цветов человеку грозит штраф от 500 до 1 000 рублей либо арест на 15 суток. Если нарушитель сорвет цветы, стоимость которых превысит 2,5 тысячи рублей, то его могут лишить свободы на срок до двух лет.

В этом году в Москве должны посадить более 56 миллионов цветов. Растения высаживаются поэтапно и, если их не срывать, они будут украшать город до поздней осени.

Подробнее – в программе "Безопасный город".