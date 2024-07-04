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04 июля, 21:45

Происшествия

"Безопасный город": подозреваемый в мошенничестве глава строительной компании задержан

"Безопасный город": подозреваемый в мошенничестве глава строительной компании задержан

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Полицейские задержали в подмосковном Щелкове руководителя строительной компании "Феникс" Владислава Смирнова по подозрению в совершении мошенничества под предлогом строительства жилых домов. По версии следствия, он заключал договоры с клиентами, а обязательства не исполнял.

Как рассказали правоохранители, число пострадавших от мошеннических действий составляет более 70 человек. Смирнова заключили под стражу.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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