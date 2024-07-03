"Безопасный город": полицейские задержали двоих парней за шум и нарушение ПДД

Полицейские задержали двоих парней, которые в составе группы в Лосино-Петровском округе Подмосковья ездили на машине, шумели и нарушали ПДД. На просьбы местных жителей вести себя тише молодые люди отвечали угрозами.

Сейчас полицейские ищут остальных нарушителей. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Дело на контроле у главы СК РФ Александра Бастрыкина.

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