03 июля, 21:45Происшествия
"Безопасный город": полицейские задержали двоих парней за шум и нарушение ПДД
Полицейские задержали двоих парней, которые в составе группы в Лосино-Петровском округе Подмосковья ездили на машине, шумели и нарушали ПДД. На просьбы местных жителей вести себя тише молодые люди отвечали угрозами.
Сейчас полицейские ищут остальных нарушителей. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Дело на контроле у главы СК РФ Александра Бастрыкина.
Подробнее – в программе "Безопасный город".