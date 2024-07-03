"Безопасный город": судебные приставы организовали акцию "Узнай о своих долгах"

Судебные приставы организовали акцию "Узнай о своих долгах" в аэропорту Шереметьево. Ее цель – рассказать гражданам об их задолженностях, из-за которых их могут не выпустить за границу.

Судебный пристав-исполнитель Вера Матвеева рассказала, что когда в ГУФССП РФ обращается гражданин, то у него проверяют наличие долгов или ограничение на въезд. После чего его информируют об этом и предлагают погасить задолженность онлайн для снятия ограничений.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

