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03 июля, 21:45

Общество

"Безопасный город": судебные приставы организовали акцию "Узнай о своих долгах"

"Безопасный город": судебные приставы организовали акцию "Узнай о своих долгах"

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Судебные приставы организовали акцию "Узнай о своих долгах" в аэропорту Шереметьево. Ее цель – рассказать гражданам об их задолженностях, из-за которых их могут не выпустить за границу.

Судебный пристав-исполнитель Вера Матвеева рассказала, что когда в ГУФССП РФ обращается гражданин, то у него проверяют наличие долгов или ограничение на въезд. После чего его информируют об этом и предлагают погасить задолженность онлайн для снятия ограничений.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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