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03 июля, 21:45

Общество

"Безопасный город": Госавтоинспекции РФ исполнилось 88 лет

"Безопасный город": Госавтоинспекции РФ исполнилось 88 лет

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Госавтоинспекции России 3 июля исполнилось 88 лет. Сотрудников столичного ведомства на торжественном мероприятии поздравил начальник управления Александр Быков. Он наградил отличившихся коллег.

Сотрудники ГИБДД не только круглосуточно контролируют участников дорожного движения, но и помогают задерживать преступников. Также они анализируют причины произошедших ДТП, чтобы снизить количество аварий. Так, в Москве с января по апрель этого года число ДТП сократилось почти на 4%.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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