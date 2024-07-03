03 июля, 21:45Общество
"Безопасный город": Госавтоинспекции РФ исполнилось 88 лет
Госавтоинспекции России 3 июля исполнилось 88 лет. Сотрудников столичного ведомства на торжественном мероприятии поздравил начальник управления Александр Быков. Он наградил отличившихся коллег.
Сотрудники ГИБДД не только круглосуточно контролируют участников дорожного движения, но и помогают задерживать преступников. Также они анализируют причины произошедших ДТП, чтобы снизить количество аварий. Так, в Москве с января по апрель этого года число ДТП сократилось почти на 4%.
Подробнее – в программе "Безопасный город".