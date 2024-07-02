"Безопасный город": в Москве задержан мужчина за попытку дачи взятки сотруднику ДПС

В Москве задержан мужчина, который попытался дать взятку сотруднику ДПС.

Инспекторы остановили водителя из-за непристегнутого ремня и попросили его пройти в служебный автомобиль для оформления протокола. Автомобилист решил дать взятку инспектору и положил купюру в подстаканник между сиденьями. Несмотря на неоднократные предупреждения полицейского, водитель не отказался от противоправных действий, после чего был задержан.

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