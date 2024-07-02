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02 июля, 21:35

Происшествия

"Безопасный город": арестован юноша, угрожавший охраннику оружием в Подмосковье

"Безопасный город": арестован юноша, угрожавший охраннику оружием в Подмосковье

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В Подмосковье в СИЗО отправили 17-летнего уличного художника, который, чтобы продолжить рисовать граффити, угрожал охраннику электрички оружием.

По данным правоохранителей, арестованный и его друзья рано утром на станции Львовская разукрашивали поезд, когда к ним направился охранник. В результате один из парней достал из кармана газовый пистолет и начал угрожать. Сотрудник транспортной безопасности снял все на видео и передал запись полицейским.

Юноше, угрожавшему оружием, грозит до семи лет колонии. Его соучастников разыскивают.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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