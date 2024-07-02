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02 июля, 21:35

Происшествия

"Безопасный город": суд арестовал четверых фигурантов дела о похищении итальянца в Москве

"Безопасный город": суд арестовал четверых фигурантов дела о похищении итальянца в Москве

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Замоскворецкий районный суд арестовал на два месяца четверых фигурантов дела о похищении итальянского бизнесмена в центре Москвы. Они обвиняются в похищении из корыстных побуждений с применением насилия, совершенное участниками организованной преступной группы.

Заказчиком преступления мог стать один из партеров по бизнесу, с которым у предпринимателя был конфликт. Подробнее – в программе "Безопасный город".

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