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01 июля, 21:30

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"Безопасный город": соревнования среди водителей автобусов и электробусов прошли в Москве

"Безопасный город": соревнования среди водителей автобусов и электробусов прошли в Москве

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В Москве прошли соревнования среди водителей автобусов и электробусов. Они выполняли различные маневры, проходили полосу препятствий, ликвидировали задымления и спасали пассажиров.

Соревнования прошли в столичном районе Митино. За звание лучшего водителя боролись 18 участников. В этом году первое место среди водителей автобусов занял Сергей Иванов. Лучшим водителем электробуса стал Дмитрий Шишковский.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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