01 июля, 21:30Город
"Безопасный город": соревнования среди водителей автобусов и электробусов прошли в Москве
В Москве прошли соревнования среди водителей автобусов и электробусов. Они выполняли различные маневры, проходили полосу препятствий, ликвидировали задымления и спасали пассажиров.
Соревнования прошли в столичном районе Митино. За звание лучшего водителя боролись 18 участников. В этом году первое место среди водителей автобусов занял Сергей Иванов. Лучшим водителем электробуса стал Дмитрий Шишковский.
Подробнее – в программе "Безопасный город".