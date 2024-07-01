"Безопасный город": таможенники задержали россиянок за попытку вывоза более 500 украшений

Таможенники аэропорта Шереметьево задержали россиянок за попытку вывоза за границу свыше 500 ювелирных украшений на сумму более 20 миллионов рублей.

Девушки утверждали, что украшения не представляют никакой ценности. Однако экспертиза показала, что изделия были выполнены из золота и серебра, а также украшены драгоценными камнями. Декларации на ювелирные изделия россиянки не оформили.

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