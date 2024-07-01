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Новости

01 июля, 21:30

Происшествия

"Безопасный город": неизвестные ограбили экс-главу "Росгосстраха" в Подмосковье

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Трое неизвестных в ночь на 30 июня проникли на участок бывшего генерального директора "Росгосстраха" Дмитрия Маркарова и его супруги в Лосино-Петровском округе Подмосковья. Они пробрались в жилище, связали хозяина дома и его жену скотчем и, угрожая оружием, заставили сказать код от сейфа. Злоумышленники забрали деньги и драгоценности.

Общая сумма ущерба составила около миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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