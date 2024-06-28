"Безопасный город": сервис "Кухня на районе" приостановил работу на 90 дней

На 90 дней из-за антисанитарии приостановила работу "Кухня на районе". Именно под таким брендом компания Локалкитчен продавала готовую еду, которой отравились порядка 200 человек.

Решение о приостановке деятельности компании вынес Люблинский суд столицы по ходатайству Роспотребнадзора. По данным ведомства, "Кухня на районе" работала с нарушением санитарных норм и правил.

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